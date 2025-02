Nicolas Prattes inicia aulas de samba para acompanhar Sabrina Sato

Nicolas Prattes está se preparando para acompanhar a esposa, Sabrina Sato, no Carnaval de 2025 e nos próximos. Os professores do ator compartilharam com os seguidores como ele tem se empenhado para não fazer feio na Marquês de Sapucaí, no Rio, e no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Em registros na academia, o ator aparece sambando ao lado dos professores de dança Victor Allonzo e Marcus Prado. Além de mostrar desenvoltura com os pés, Nicolas também se diverte ao conseguir fazer todos os passos. O treino intenso mostra que ele está determinado a brilhar na avenida.

"Bem-vindo, fevereiro! Finalmente o mês oficial do Carnaval chegou! Tá liberado, meu povo, vamos sambar, sambar e sambar... Olha aí o Nicolas Prattes tirando uma onda. Faça como ele, bora cair na folia com a gente! Aprimorar é o lema", escreveram os professores.

Vale lembrar que Sabrina Sato, esposa do ator, é rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo. Então, nada melhor do que estar à altura e sambar junto da amada. O ator segue firme no ritmo do Carnaval.

Na internet, as pessoas comentaram: “Arrasaram, ele está sambando bem!”, elogiou uma internauta. “Ele aprendeu a sambar! Além de excelentes bailarinos, são excelentes professores”, completou outro. O público aprovou o desempenho!