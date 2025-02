BBB25: Diogo justifica ter escolhido Aline e Vinícius para Contragolpe

A escolha de Diogo Almeida para que a amada, Aline, corresse o risco de cair no Paredão está dando o que falar dentro e fora da casa. Na madrugada desta segunda-feira (3), os burburinhos sobre o "tiro no pé" dado pelo brother ao escolher a sister chegaram até o ator, que justificou a escolha.

Para quem não acompanhou, após um empate na votação, as duplas: Gracyanne Barbosa e Giovanna Jacobina, e Diogo Almeida e Vilma, precisaram votar em uma outra dupla para disputar a última vaga na berlinda. Em comum acordo Aline e Vinícius foram os escolhidos.

No entanto, Diogo explicou o motivo de não proteger a policial. "A Gra falou 'cada um protege uma dupla'. Aí eu protegi os Joãos. Não tinha como eu proteger outra pessoa se os Joãos tão com a gente desde o início. Foi uma situação muito delicada. Eu protegi os Joãos, e elas protegeram Camilla e Thamiris", iniciou ele.

Diogo ainda pontuou que agiu com justiça no jogo. "Aí olha a situação... ficou Aline e Vinícius, e Vitória e Mateus. Sendo que eles já foram duas vezes, seria a terceira vez, tão no Monstro [...] e a gente já tinha conversado. E eu e minha mãe já tinha conversado, a gente não pode votar na Vitória e no Mateus, sabe?"

Por fim, o brother pesou a questão de falar sobre o jogo com o affair. "A Aline, a gente tá se aproximando, tem Vinícius, que a gente conversou mas a gente não é tão próximo... Aline não troca comigo em relação à voto, à jogo. [...] Eu também, se eu não salvo os Joãos, eu estaria indo contra a minha palavra. A gente precisa cuidar das pessoas que estão com a gente."