BBB25: Daniele se revolta com dúvidas sobre crises de ansiedade de Diego

A ex-ginasta Daniele saiu em defesa do irmão Diego Hypolito após relembrar uma fala polêmica de Gabriel a respeito das crises de ansiedade do atleta. No Paredão, a sister prometeu levar o assunto para o "Sincerão" da semana e colocar o adversário contra a parede.

Sentada na cozinha ao lado de Diego, Daniele disse: “Eu não tô escondendo nada de ninguém. Eu só estou falando o que eu estou vendo para o meu irmão. Toda vez que a gente fala alguma coisa, vira um furacão. Eu estou falando para você ouvir e para as pessoas ouvirem para não sair um blá blá blá", disparou ela.

E seguiu com as declarações: "Só que é muito fácil ir para um lugar e duvidar do que você teve. Eu, como irmã, te vi 2 anos trancado dentro de casa. Desde esse dia, eu tô com um nó na garganta gigantesca.” Diego, no entanto, pareceu não ligar para a situação: “Tá tranquilo.”

Daniele ainda pontuou que mesmo o ginasta não se importando, o comentário a incomodou grandemente: “Você pode estar tranquilo, mas eu sou sua irmã! Eu vi o que você passou! Não duvide de uma coisa que você teve e foi muito grave!”

Em outro momento, durante uma conversa com Thamiris em um dos quartos, ela ressaltou que Gabriel foi o responsável por questionar as crises do irmão. "Esse negócio, não é relacionado ao Maike, porque o Maike não duvidou, inclusive, o Maike ajudou na hora que pareceu que o Diego ia cair e ele tava ali perto. Eu falei relacionado ao Gabriel. Quem duvidou e levantou isso...", relembrou Daniele Hypolito.

Para quem não acompanhou, durante a prova do Anjo, Diego passou mal e desistiu da atividade. Em seguida, o confinado chegou a explicar para os demais participantes que a dinâmica do jogo desencadeou gatilhos do seu passado.