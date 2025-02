BBB25! Aline e Diogo tem DR após contragolpe: "não sustenta o que diz"

O clima esquentou, mas não do jeito que os fãs do casal Aline e Diogo gostariam. Durante uma conversa calorosa sobre a última votação do Paredão, a sister disse que ficou decepcionada com o voto dele. Diogo, por sua vez, justificou que estaria defendendo os seus aliados.

Aline pontuou o que pensa sobre a escolha do ator: ”Quando você coloca uma pessoa no Paredão, você não tem como, simplesmente, torcer pra pessoa voltar. Se você preferiu colocar, dessa vez, eu e Vinícius...” Em sua defesa, Diogo explicou: ”Não fui eu que preferi, você não pode colocar dessa maneira. Era comum um acordo, todos tinham que chegar em um acordo.”

Aline: ”Qualquer justificativa que você dê, não vai privar a gente de ir para o Paredão. Eu não coloquei o Monstro em você e na sua mãe por uma questão de afeto em relação a você e por uma questão de consideração à Dona Vilma. Mas nada impedia a gente de colocar!”, disparou.

Na sequência, Aline demonstrou arrependimento em não escolher Diogo para o castigo do Monstro. ”É muito claro que você cresceu na ordem de prioridade quando eu não coloquei você no Monstro, e eu me enganei!” Diogo: ”Se enganou?” Aline: ”Me enganei, porque lá dentro você não fez questão nenhuma de defender eu e Vinícius. Você não sustenta o que diz”

O papo continuou rolando na beira da piscina. Diogo insistiu em defender o seu ponto de vista. No entanto, Aline pareceu estar irredutível com o ator. Vale lembrar que nessa manhã, a policial mandou uma figurinha de "vômito" para o confinado no "Queridômetro".