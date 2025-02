Comportamento de Marquezine em festa de João Guilherme intriga internautas

No último sábado, 1º de fevereiro, o ator João Guilherme comemorou seu aniversário de 23 anos na Fazenda Talismã no interior de Goiás. Com a presença de familiares, amigos famosos e de sua namorada, Bruna Marquezine. A celebração seguiu madrugada adentro, com muita música, dança e diversão.



A festa estava super animada, mas o que chamou a atenção e repercutiu nas redes sociais foi o comportamento de Bruna Marquezine. Embora estivesse presente na festa, a atriz apareceu discretamente nos registros dos convidados e não compartilhou momentos da celebração em suas redes sociais.



A atriz foi vista em poucos vídeos, incluindo um momento em que assistia ao pôr do sol ao lado do namorado e de outros amigos. "Achei bem legal, todo mundo respeitou a Bruna e ele de não fazer vídeos, fotos. Isso aí, família unida", “Pessoal falando mal da Bruna só porque ela não acorda com o celular na cara. Tá certa ela" e "Vocês juraram mesmo que a Bruna iria aparecer dançando Oruam e divulgando joguinho?" foram alguns dos comentários sobre Bruna nas redes sociais.



Segundo a especialista em marca pessoal, Gigi Coutinho, a escolha de menos exposição de Bruna Marquezine pode ser uma estratégia de branding pessoal: “Bruna pode ter optado por um posicionamento estratégico de exclusividade e mistério, diferente do comportamento de influenciadores que vivem da superexposição”.



“Sua escolha reflete um dos pilares do branding pessoal de grandes celebridades: manter o interesse do público sem saturar sua imagem”, complementa a profissional.