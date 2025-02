BBB25: Aline cita ‘incoerência’ de Diogo após Contragolpe

Aline voltou a falar da decepção que sentiu ao ser indicada pelo amado Diogo Almeida para realizar a prova de Bate-Volta, no último domingo (2). Antes mesmo do casal ter uma DR durante um banho na piscina, a sister falou sobre a atitude do ator que gerou incômodo no seu ponto de vista.

"Eu sabia que a gente seria opção um do outro e iria se votar, mas assim, deixei de por pessoas no Monstro por ser menos danoso na situação do VIP, na Dona Delma e Dona Vilma, tivemos esse cuidado para pensar e acho que ele não soube defender a tese que me apresentou nos últimos dias", disparou.

"Mas diante do que conversávamos nos últimos dias, não do jogo, porque aqui vai todo mundo se lascar. Mas do que a gente conversava, eu achei um pouco de incoerência. Então tá tudo bem, mas é meu direito absorver da forma que entender melhor...", pontuou.

Para quem não acompanhou, após um empate na votação, as duplas: Gracyanne Barbosa e Giovanna Jacobina, e Diogo Almeida e Vilma, precisaram votar em uma outra dupla para disputar a última vaga na berlinda. Em comum acordo Aline e Vinícius foram os escolhidos.

No entanto, Diogo explicou o motivo de não proteger a policial. "A Gra falou 'cada um protege uma dupla'. Aí eu protegi os Joãos. Não tinha como eu proteger outra pessoa se os Joãos tão com a gente desde o início. Foi uma situação muito delicada. Eu protegi os Joãos, e elas protegeram Camilla e Thamiris", pontuou.