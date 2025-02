BBB 25: Vilma manda Giovanna 'engolir o vômito' durante bate-boca

Fogo no parquinho! Após uma intensa conversa entre Aline e Diogo, chegou a vez da sogra, dona Vilma, conversar com a policial. No entanto, enquanto escovava os dentes, Giovanna Jacobina resolveu opinar sobre as declarações da mãe do ator.

Enquanto a policial e Giovanna tomavam banho, dona Vilma resolveu defender o seu ponto de vista do Paredão. ”Não foi de maldade, porque naquela hora nossa mente não funcionava. É uma experiência horrível ter que decidir na hora e o Tadeu ‘bora, bora, bora’. Cadê que nós pensamos que ela (Vitória) votou de novo em nós? Porque a gente tinha memorizado que não ia votar nela.”

Giovanna por sua vez relembrou o momento da votação que a dupla pôde proteger Vinícius e Aline e não agiram de tal forma: ”Mas teve a opção de vocês protegerem de imediato a Aline e o Vinícius. Vocês escolheram proteger os Joãos!”.

Em resposta, dona Vilma assumiu que não pensou no momento em que escolheu Aline para a prova Bate-Volta: ”A gente não pode falar um do outro aqui! Não funciona na hora. Sou bem humilde de dizer que fiz a matemática errada. Os Joãos não queriam votar em você (Giovanna), você votou.”

Por fim, a dona Vilma, que levou figurinhas de vômito em seu "Queridômetro" disse para Giovanna engolir o emoji. "Se você pensa que eu sou mentirosa, vai pensando e vai achando.” Giovanna: ”Eu penso isso e analiso.” Vilma: ”E o vômito você engole.” Giovanna: ”Nem foi vômito que eu dei pra senhora, fica sentida com isso, não. Foi nariz de mentirosa, tá mentindo pra todo mundo.”

Duplas escolhem Aline e Vinícius para prova "Bate-Volta"

Para quem não acompanhou, após um empate na votação, as duplas: Gracyanne Barbosa e Giovanna Jacobina, e Diogo Almeida e Vilma, precisaram votar em uma outra dupla para disputar a última vaga na berlinda. Em comum acordo Aline e Vinícius foram os escolhidos.