Luana Piovani admite que não superou término com Pedro Scooby: 'Ainda sinto'

A irreverente Luana Piovani surpreendeu o público ao fazer declarações sobre a vida amorosa. Durante uma entrevista, a apresentadora contou que ainda não superou a separação com o surfista Pedro Scooby. Ela também revelou se casaria ou não com uma outra pessoa.

"Eu fiquei abatida. Eu ainda sinto a dor da separação", disse a famosa em entrevista a Maria Ribeiro no Canal Universal. "Você não investe aquele tempo todo com um cara para nada, e é muito frustrante. Eu entendo que aquele sonho que tive, aquela idealização que fiz, acho que nunca vou viver. Não sei da vida toda porque só tenho 48 anos, mas não me imagino casada, morando numa mesma casa, as crianças lá dentro, a vida acontecendo...", completou.

"Estou tateando com mais maturidade. Me separei, arrumei um namorado e então arrumei outro. Fiquei seis meses da pandemia, pouquíssimo tempo, solteira. Agora estou solteira num lugar em que ter 48 é muito diferente de 42 para 43, principalmente tendo mudado de país e ter recomeçado a vida praticamente do zero", analisou.

"Quando eu fico carente, me questiono. Quero alguém hoje ou por muito tempo? Eu acho que alguém hoje resolveria, então é uma coisa prática. Eu vou me questionando e cresço com isso. É bom eu entender que sou feliz sozinha, e às vezes é uma tendência que vejo em mim de ter alguém por ter alguém. Que carência é essa? Do sexo, do gozo e desse colo fugaz, ou eu quero dividir a minha vida com alguém? Acho que não quero, a minha vida é muito boa", comentou Luana.

Durante o papo, Luana Piovani admitiu que sente falta de um companheiro. "Acho que o que me falta é o físico, o homem. Eu tenho vontade de beijar na boca, daquela masculina. Eu prefiro dormir com do que dormir pensando. Eu faço o pacote todo: janto, pego, concho, acordo e vou viver minha vida", detalhou.