BBB25: Enquetes apontam eliminação de sister com 52% dos votos

A terceira eliminação do BBB 25 está marcada para esta terça-feira (4) e, desta vez, apenas uma pessoa da dupla vai deixar a casa. Diego e Daniele Hypólito e Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no Paredão que vai marcar a separação definitiva das duplas no reality show.

Além de dar início ao jogo individual, o paredão da semana retorna com o famoso ‘Quarto Secreto’, em que a pessoa menos votada da dupla ‘eliminada’ vai passar um tempo obtendo informações privilegiadas e, logo em seguida, volta imune e no VIP.

De acordo com parcial atualizada durante a madrugada de hoje e após o “sincerão”, Giovanna é apontada como eliminada da semana com 52,31% dos votos. Em seguida aparece sua irmã, Gracyanne Barbosa, com 22,33%, depois Daniele Hypólito com 21,18% e finalizando com Diego, que contabilizou apenas 4,18% de votos.

Sendo assim, com Giovanna sendo a mais votada, Gracyanne irá ao quarto secreto e será beneficiada com algumas vantagens na semana seguinte. Vale lembrar também que a pessoa imune terá uma dinâmica especial.

Na noite ontem, o sincerão rendeu muito fogo no parquinho para alimentar uma possível narrativa ao longo dos dias, envolvendo Gracyanne, Diogo Almeida e Aline Patriarca. Isso tudo depois do brother ter indicado Aline ao paredão.