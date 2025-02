BBB25: Aline toma decisão sobre romance com Diogo e faz revelação

Após altos e baixos na relação instaurada dentro do reality, Aline Patriarca diz que ela e Diogo Almeida chegaram ao fim. Durante conversa com o participante Guilherme, a sister aproveitou para desabafar e soltar o que decidiu após ter refletido sobre a situação.

"Foi algo legal, foi. Por um momento. Mas agora não tá sendo mais, e eu não posso deixar outra coisa tirar o meu foco, que é o prêmio! [...] E tava tão legal, cara”, disse ela. "Eu vi. A gente ficava olhando de longe e ficava bestinha”, respondeu Guilherme.

Ela aproveitou e começou a comentar sobre as atitudes de Diogo: "Ele não se queimou só comigo. Ele se queimou com várias pessoas com atitudes que ele teve com várias pessoas. Foi inconsistente, se contradiz... Mas aí não é problema meu, porque não tenho nem como defender”, disse.

Com Diogo a colocando diretamente o paredão, a sister também aproveitou o momento da conversa para fazer uma revelação ao seu colega de confinamento. Ela disse que jogaria conforme seu ex-romance estaria fazendo.

"Ele já tava com essa ideia na cabeça, só eu que não sabia aparentemente se eu soubesse tinha colocado ele no Monstro, já que é pra jogar. Mas ele foi burro, esperou ficar confortável e se queimou não só comigo, mas com os outros também."