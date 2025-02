BBB25: Aline ainda não foi exonerada da PM, após se confinar

No BBB, Aline Patriarca, de 32 anos, ainda pode ser considerada uma policial militar. Mesmo após quase um mês confinada na casa mais vigiada do Brasil, o pedido de exoneração oficial da soldado não foi publicado no Diário Oficial da Bahia. A sister atuava em estágio probatório na corporação.

De acordo com o portal "BNews", após o pedido ser protocolado, o processo segue em tramitação. Apesar de não estipular o prazo para concluir a exclusão total da baiana, a Polícia Militar informou que Aline não possui mais vínculo com a instituição.

"A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que a Soldado Aline Patriarca protocolou pedido de exoneração do cargo na unidade onde estava lotada. O processo encontra-se em tramitação, seguindo os procedimentos administrativos previstos."

"Destacamos, portanto, que, durante sua participação em programa de televisão, a Soldado Aline Patriarca não terá mais vínculo funcional com a Instituição. A PMBA reforça seu compromisso com a transparência e permanece à disposição para eventuais esclarecimentos".

Na corporação, Aline chegou a receber elogios pela boa atuação. "Uma policial militar dedicada, jovem. Como qualquer jovem, altruísta, vocacionada. Inclusive, participou do salvamento de uma pessoa, aqui, próximo ao bairro do Comércio. Mas resolveu optar por uma outra trajetória e a gente deseja muito sucesso a ela. Que ela tenha, efetivamente, o mesmo sucesso que teve nesses dois anos na Polícia Militar".