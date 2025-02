Mãe de Lexa sobre sepultamento da neta Sofia: "arrumei com amor"

A mãe da cantora Lexa, Darlin Ferratry, se pronunciou nas redes sociais após o falecimento da neta, Sofia. Em seu perfil do Instagram, a matriarca detalhou que foi ela quem preparou o corpo da bebê para o sepultamento.

"Eu abracei um anjo. Eu toquei em uma rainha. Tive a oportunidade de ter você em meus braços, pude tocar seus pezinhos que eu sentia você chutar na barriguinha da sua mamãe", iniciou Darlin, que acompanhou a filha enquanto esteve internada.

"E quando você partiu eu arrumei você com tanto amor, mas tanto amor, ainda que despedaçada e destruída e estraçalhada por dentro porque eu nunca tinha sentido uma dor tão profunda assim, é muita dor no meu coração que eu choro a todo momento tentando entender o por que meu Deus?"

Por fim, Darlin desejou forças para a filha. "Força minha filinha Léa saiba que você é uma guerreira que lutou bravamente a cada segundo por sua filinha ao ponto de quase perder a sua própria vida. Você foi ao seu limite corporal, e eu me orgulho muito de ser a sua mãe e ainda te ver dia após dia fazendo vários exames me deixa em desespero por dentro."

"Não sei como estou aguentando viver esses momentos tão tristes das nossas vidas. Você, Ricardo, sempre ao lado da sua futura esposa sendo impecável em tudo que pôde. As médicas também obrigada", escreveu.

Bebê morre após três dias do nascimento

A bebê nasceu no último dia 2, no entanto, faleceu três dias depois. A cantora estava grávida de seis meses da primeira filha, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Lexa ficou internada em uma Unidade Semi-Intensiva com quadro de pré-eclâmpsia precoce no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo.