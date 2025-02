Selena Gomez desabafa sobre polêmica envolvendo Karla Sofia Gascón

Selena Gomez no filme "Emília Perez" - (crédito: Divulgação )

Selena Gomez desabafou sobre os últimos acontecimentos envolvendo sua colega de elenco, Karla Sofia Gáscon, no filme Emília Perez. Durante a sua participação no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, a cantora pontuou que não sente nenhum tipo de arrependimento em fazer parte do trabalho.