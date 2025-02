Gabi Martins não nega affair com Lucas Lima

Gabi Martins falou sobre o que de fato está rolando entre ela e Lucas Lima. Após serem flagrados saindo de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final de janeiro, a web levantou rumores de um suposto romance entre o músico e a ex-BBB. falou sobre o que de fato está rolando entre ela e. Após serem flagrados saindo de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final de janeiro, a web levantou rumores de um suposto romance entre o músico e a ex-BBB.





Em entrevista, Gabi Martins não confirmou o relacionamento. Entretanto, não negou." Então, gente. Eu estou solteira, curtindo e conhecendo pessoas. O Lucas é uma pessoa muito especial que eu conheci no 'Caldeirão com Mion' e é isso. Eu estou solteira e ele também", declarou.





Além da cantora, o ex-marido de Sandy também comentou sobre as especulações: "Se eu nego uma vez, tenho que negar todas, e isso me machuca de verdade. Se um dia eu namorar, vou super falar sobre, mas, por enquanto, fico no meu cantinho."





Vale ressaltar que a vida de solteiro de Lucas tem causado burburinhos na web. Desde que anunciou o fim do casamento com Sandy, o músico foi apontado como affair da colega de palco Bruna Guerin e da produtora da TV Globo Júlia Martins.





Já Gabi Martins está solteira desde que viveu um breve affair com o político Euclydes Pettersen. Anteriormente, a loira viveu um romance com o influenciador Lincoln Lau.