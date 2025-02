Ximbinha é acusado por cantora de assédio sexual

Ximbinha foi acusado pela cantora da própria banda, Jéssica Rodrigues, de assédio sexual. Além de acusar o músico, a artista pediu a rescisão do contrato diante dos acontecimentos. A vocalista da banda estava com o grupo há mais de um ano.

Entretanto, a saída da cantora teria ocorrido por meio de uma notificação extrajudicial. Jéssica teria começado a parceria com o vocalista em 2019. De acordo com o portal Léo Dias, os assédios começaram em 2023 quando ela decidiu deixar a banda.

"Ele começou a me tirar da banda quando viu que não ia conseguir o que queria, porque todas as vezes que ele tentava alguma coisa eu desconversava, porque era meu trabalho eu queria estar bem ali e eu sempre tentava desconversar e quando ele viu que não ia acontecer, eles começaram a me tirar”, declarou Jéssica.

A vocalista ainda detalhou que a maioria dos assédios ocorreram por ligação. Jéssica disse que teve medo da esposa, Karen Kethlen, acobertar o artista caso o denunciasse. “Embora eu tivesse prints para mostrar para ela e provar os assédios, eles iam dar um jeito de sumir com tudo para justamente não denegrir a imagem dele, porque eles têm negócios juntos”, frisou.

Nas redes sociais o público comentou sobre as acusações: "De novo? Não teve outro caso assim com a outra vocalista?", indagou um usuário. "E ainda falam que a Joelma que estava errada", comentou outro. "Cadê a Sonia Abraão para defender o querido dela?", debochou mais um.