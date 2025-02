BBB25: Após polêmica clima esquenta no sofá entre Aline e Diogo

Mesmo após inúmeras polêmicas envolvendo o casal Aline Patriarca e Diogo, os pombinhos parecem não se importar com os burburinhos pela casa. Na tarde desta terça-feira (11), o clima entre a policial e o ator pegou fogo.

Os únicos confinados acordados na casa, eles aproveitam o momento para ficar de pegação. Nas redes sociais, os internautas elogiaram a química entre os participantes. Aline e Diogo começaram o relacionamento no início do programa, desde então, a relação virou alvo de comentários dentro e fora da casa.

"Ui que delícia de beijo", escreveu um usuário. "Enquanto o povo quebra a cabeça com eles lá dentro, eles não estão nem aí para nada", comentou mais um. "A Gracyanne Barbosa queria estar no lugar da Aline. Por isso tanta implicância", opinou mais um.

Momentos após o Sincerão, Patriarca recebeu conselhos dos demais brothers sobre o seu relacionamento com o ator. Na cozinha, Mateus Pires, Vitória Strada e Camila desabafaram com a sister. O arquiteto chegou a dizer para a policial analisar como anda o seu relacionamento com seus amigos.

"Como amigo, vou dar esse conselho pra você, analise se isso não está atrapalhando você em outras instâncias: sua relação com o Vini, ou com outras pessoas, se você se sente afastada de outras pessoas", aconselhou.