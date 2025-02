BBB25: Aline lamenta Paredão e faz pedido inusitado caso seja eliminada

No Paredão, Aline Patriarca já começou a se despedir dos participantes. Na tarde desta terça-feira (11), a policial bateu um papo com o amigo, Vinícius e dona Delma. Sentados no sofá, a baiana pediu para que a confinada cuidasse bem da sua ex-dupla.

”Dona Delma, deixa eu falar, de coração. Se eu sair hoje, cuida dele (Vinícius) pra mim?”, perguntou a sister com lágrimas nos olhos. Joselma, por sua vez, respondeu: ”Eu vou cuidar dessa peste como tô cuidando de todo mundo. Não chore não, engula o choro!”, aconselhou.

Clima esquenta entre Aline e Diogo

Momentos depois, a policial ficou a sós com Diogo Almeida e o clima esquentou no sofá da casa. Mesmo após inúmeras polêmicas envolvendo o casal, os pombinhos parecem não se importar com os burburinhos pela casa.

Para quem não acompanhou, Aline e Diogo começaram o relacionamento no início do programa. Após o ator permitir que a amada corresse o risco de enfrentar o Paredão através da prova Bate-Volta, a relação entre eles virou alvo de comentários dentro e fora da casa.

Vale lembrar que Aline está no Paredão da semana. A policial, que foi indicada diretamente pelo líder, João Pedro, enfrenta o risco de ser eliminada nesta terça-feira (11). Além dela, Vitória Strada e Gabriel também estão na berlinda.