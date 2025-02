Wanessa Camargo expõe término com Dado acidentalmente em show de Shakira

Wanessa Camargo tentou disfarçar, mas acabou entregando o término com o cantor Dado Dolabella. Enquanto curtia o show de Shakira, na última terça-feira (11), a cantora internacional pediu para que os solteiros levantassem as mãos. De imediato, a filha de Zezé Di Camargo correspondeu ao pedido.

Entretanto, ao perceber que estava sendo gravada, Wanessa tentou disfarçar e riu do momento. Em entrevista ao portal Léo Dias, a artista confirmou o término. “É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda. Ninguém da minha família sabe, meus filhos”, disse.

Momentos antes, em meios aos burburinhos na web, Dado Dolabella havia feito uma publicação enigmática. "Devolvendo a estrela do mar ao seu lar e (re)conectando-me à natureza. Cada momento é uma oportunidade de recomeço e gratidão", escreveu ele em meio a registros dele sozinho na natureza.

Vale lembrar que esse não é o primeiro término do casal. Para quem não acompanhou, a cantora e o atro viveram um relacionamento entre os anos de 2000 e 2002 e reataram duas décadas depois, em 2022, após o término do casamento da cantora com Marcus Buaiz.

Após a saída de Wanessa Camargo do BBB 24, Zilu Godói, mãe da famosa, teria proibido a filha de se relacionar com o cantor, acarretando no término do casal. Meses depois, em meio aos burburinhos, os pombinhos surgiram juntos novamente.