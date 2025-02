BBB 25: Gracyanne Barbosa aponta incoerência em fala de Aline Patriarca

Gracyanne Barbosa voltou a comentar sobre Aline Patriarca. Enquanto tomava um banho de piscina com Camila e Daniele Hypolito, a beldade relembrou algumas falas da policial sobre decepções com o parceiro. Segundo a dançarina, a baiana tem agido de forma incoerente às declarações.

”A mulher que entrou aqui... Ela (Aline) disse que qualquer decepção, ela bloqueia o cara. Não é o que ela fez aqui dentro, então ela pregou um negócio que ela não faz!”, disse Barbosa. Em seguida, Camilla e Gracyanne disseram que não entenderam a posição de Aline com Diogo no jogo, mas respeitam e querem a felicidade da sister.

O assunto em questão, foi o fato de Diogo ter indicado a amada para a prova do Bate-Volta e correr o risco de enfrentar o Paredão. Mas ao que tudo indica, Patriarca perdoou a atitude do ator. Em conversa com Vinícius, na última terça-feira (12), ela falou sobre a sua trajetória no reality.

"Não é agora a hora de pensar se eu errei, se eu não errei, porque eu tenho sido muito fiel, vim, você sabe. E veja, até quando tudo aí em volta indicava alguma coisa, eu segui meu coração. E tentei te mostrar, porque você é a pessoa mais importante pra mim aqui."

Ainda durante a conversa na piscina, Daniele, demonstrou preocupação com o relacionamento entre a sister e o amigo, Vinícius. ”A minha preocupação nela (Aline) assim era mais também por causa do Vini, porque eles entraram como uma dupla.” Gracyanne: ”Sim, ele tava bem abalado, né? Bem recluso.”