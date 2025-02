BBB25: Gracyanne assume que ameaçou agredir Diogo

Gracyanne Barbosa assumiu que ameaçou agredir Diogo Almeida no BBB 25. Em conversa com Camila, Vitória Strada e Daniele Hypolito, a dançarina confirmou as declarações do ator durante o Sincerão. Durante a dinâmica, ele relembrou o momento em que a influenciadora teria feito o comentário dentro da piscina.

”Quando ele (Diogo) falou ‘disse que ia meter a porrada em mim’, eu só... P*rra, nem lembrava que eu falei isso, mas com certeza falei (risos)”, comentou. Na sequência, Vitória concordou a sister: ”Eu lembrei depois, você falou do meu lado (risos).”

Na última segunda-feira (10), Diogo trouxe à tona as declarações polêmicas da sister. "No momento certo, você tem que falar. Como, por exemplo, a Gracyanne falando dentro da piscina que, se fosse lá fora, ela ia me meter a porrada, que os amigos dela com certeza estavam pensando isso lá fora. Porque, com certeza, se fosse lá fora, ela ia me meter a porrada", revelou Diogo.

Em seguida, o ator frisou que nunca pensou em agredir uma mulher e se defendeu de qualquer acusação: "Essa informação eu não tinha falado pra ninguém, mas ela falou! E eu nunca agredi uma mulher. Deus me livre." Em resposta, Gracyanne disparou: “Mas a postura que você teve lá, você não teve aqui, né?”, questionou.

Ainda durante o bate-papo na piscina, Camilla pontuou que as atitudes de Diogo Almeida são muito diferentes no ao vivo: "Não condiz. Tipo assim, é muita oscilação de personalidade, gente! Que isso?", opinou ela.

Classificado como "Eliminado com rejeição" por Gracyanne Barbosa, no Sincerão, Diogo Almeida responde: "A Gracy voltou e, pelo menos comigo, ela falou de uma forma bem ríspida, arrogante, prepotente" #BBB25 pic.twitter.com/XoDDdHjN2h — gshow (@gshow) February 11, 2025