BBB25: Revoltada, Camilla revela voto em Vitória Strada após detonar sister

O voto polêmico em dona Delma continua dando o que falar na casa. Revoltada com a aliada, Camilla se queixou de Vitória Strada mais uma vez. A sister chegou a comparar o jogo da atriz com Diogo Almeida. A trancista ainda afirmou que teria votado em Vitória se pudesse voltar no tempo.

Em conversa com Vinícius, a cozinheira da casa disse que tem certeza que virou alvo de Eva e Renata por ter se juntado com ela no jogo. “A Vitória o tempo inteiro fala que é o voto da casa (…) depois que a gente começou a discutir no quarto, ela fez o maior cenão”, iniciou.

Em seguida a sister comentou como ficou o clima depois da votação "Sai do quarto com ódio, a Thamiris tremendo já. Falei pra ela, 'pelo amor de Deus, não deixe a peteca cair', e isso, na pior parte que ela viu a Thamiris desesperada e ela foi acalentar outra pessoa, não veio assim dizer que fez merda. A gente virou alvo da Eva e Renata por conta deles.”

Momentos depois a trancista seguiu falando da atriz, só que dessa vez com Gracyanne Barbosa e Daniele Hypolito. ”Não tem nada que tira da minha cabeça, nada! Como sempre, em volta do umbigo a princesa. Entendeu? E eu já penso isso há muito tempo, mas eu tô tentando não ser a dona da verdade, a dona da razão. Mas agora...”

Vale lembrar que Camilla tem demonstrado a sua insatisfação com a sister desde os últimos dias. Antes mesmo da formação do Paredão, a trancista questionou o comportamento da atriz. Ela ainda afirmou que Vitória incomoda os demais participantes.