BBB25: Vitória Strada volta atrás e pede desculpas por voto em Delma

O polêmico voto em dona Delma causou grandes comoções na casa. Vitória Strada, por sua vez, separou um tempinho para conversar com a sogra de Guilherme. Na área externa da casa, a atriz pediu desculpas por votar em Joselma na formação do Paredão, no último domingo (16).

"Queria pedir desculpas por ter votado na senhora", começa a porto-alegrense. A sister a interrompe e afirma: Não, não tem que pedir desculpas, não. Vi, eu disse, está todo mundo aqui, aqui é um jogo, ninguém fica com o coração constrangido na hora de dizer: 'vou votar em dona Delma hoje'. Não se preocupe, meu amor."