BBB25: Daniele Hypolito expõe história de Aline X Joselma e Guilherme reage

A história envolvendo Aline Patriarca e Joselma continua rendendo na casa. Após a policial supostamente se recusar a ajudar a sogra de Guilherme, Gracyanne e Daniele se incomodaram com a situação. Na tarde desta segunda-feira (17), a ginasta expôs o caso para o genro de dona Delma.

No entanto, tendo conhecimento da história, Guilherme reagiu: ”Ela (Joselma) ficou chateada com isso? Eu nem sabia. Como eu disse, mais uma vez, cada pessoa bate de uma forma diferente. Porque, pra mim, isso é uma besteira muito grande. É uma coisa muito... ‘Ah, tá do lado da minha’, ‘aonde?’, apontaria já onde tá.”

Daniele pediu para Guilherme não contar para Joselma sobre as coisas que lhe disse. ”Eu acho que tem coisas aqui que estão sendo levadas muito ao pé da letra. Coisas tão simples assim... Tipo, é só... (...) Eu, sinceramente, acho que é uma besteira muito grande", pontuou Guilherme.

Daniele revela história para Diego Hypolito

Além de Guilherme, na última sexta-feira (14), Daniele chegou a explicar o que aconteceu entre as sisters para o irmão, Diego Hypolito. ”Ontem, depois que ela (Aline) voltou, a Dona Delma já estava na Xepa. E a Dona Delma foi pedir pra Aline onde estavam as coisas do Gui. E aí a Aline falou ‘ah, tá do lado da minha’, só que ela também não sabia quais eram as coisas da Aline...”.

No mesmo instante, o ginasta foi até Joselma para saber a sua versão. Em resposta, dona Delma disse: ”Não sei se ela (Aline) estava cansada, preocupada também com a bichinha, né? Ela não levantou tipo ’vou lá te mostrar’, né?", disse.

E seguiu: "Aí até a Gra ficou chocada ‘poxa, dava pra ela ter levantado’ (...) Aí quando foi depois que ela entrou pra comer, eu perguntei e ela me mostrou. Foi só isso mesmo! Eu sei que ela estava preocupada, ou tava ali cochilando, né?”, finalizou.