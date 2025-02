BBB25: Enquete atualizada aponta eliminação com alto índice de rejeição

Enquete UOL aponta brother eliminado com alto índice de rejeição - (crédito: Reprodução TV Globo)

Aline Patriarca, Guilherme e Mateus Pires foram os escolhidos da noite para enfrentar o voto popular e deixar o sonho de ficar milionário no BBB 25. Confira como foi a noite de votação no último domingo (16) na casa mais vigiada do Brasil. Paredão formado:, Guilherme eforam os escolhidos da noite para enfrentar o voto popular e deixar o sonho de ficar milionário no BBB 25. Confira como foi a noite de votação no último domingo (16) na casa mais vigiada do Brasil.

Dessa vez, o novo Big Boss resolveu inovar. Durante a dinâmica de votação, os participantes se dividiram em dois grupos, onde só puderam votar entre si. Os votos, inclusive, foram revelados de forma aberta, dentro de cada um dos cômodos.

Para os brothers, Tadeu Schmidt explicou: "Eu vou pedir para a casa se dividir em dois grupos, cada um vai para um quarto diferente. Dessa vez, eles só vão poder votar nas pessoas que estão no próprio grupo. Se dentro do grupo houver um empate, aí a Líder Eva desempata, obviamente", informou Tadeu.

Grupo 1

-Diogo Almeida vota em Vinícius

-Vilma vota em Vinícius

-Renata vota em João Pedro

-Maike vota em Aline

-Aline vota em Maike

-Vinícius vota em Maike

-João Gabriel vota em Aline

-João Pedro vota em Aline

Grupo 2

-Guilherme vota em Thamiris

-Delma vota em Vitória Strada

-Thamiris vota em Guilherme

-Vitória Strada vota em Delma

-Daniele Hypolito vota em Vitória Strada

-Camilla vota em Guilherme

-Mateus vota em Guilherme

-Diego Hypolito vota em Thamiris

Aline foi a mais votada do grupo 1, enquanto Guilherme o mais votado do grupo 2. Os dois disputaram a Prova Bate-Volta. Renata, o anjo da semana, imunizou João Gabriel. Eva, que venceu a prova de resistência, optou por Mateus para cair direto na berlinda.

Segundo a parcial da enquete UOL, às 18h desta segunda-feira (17), Mateus era o participante mais votado para deixar o reality, com 49,46%. Em seguida, Aline, com 32,06%, e Guilherme, com 18,49% dos votos.