Ana Hickmann rebate perícia que favoreceu Alexandre Correa

A polêmica batalha judicial envolvendo Ana Hickmann, Alexandre Correa e uma suposta falsificação de assinaturas com o banco Daycoval teve novos desdobramentos essa semana. Após o laudo pericial comprovar a autenticidade das assinaturas, a apresentadora do "Hoje em Dia" se pronunciou.



Por meio de nota, a defesa de Ana Hickmann contestou a conclusão do material. "O laudo pericial ainda não foi homologado pelo juiz e, caso acolhido, pode ser revisto pelos Tribunais, pois possui vários vícios em sua condução e conclusão", escreveu a equipe à colunista Fábia Oliveira.



Ainda de acordo com o documento, a defesa concluiu que a análise documental foi periciada de forma duvidosa: "O perito que assina o laudo está envolvido em polêmicas de supostas farsas atribuídas ao caso do Padre Julio Lancelotti, o que causa grande preocupação."



Na ação contra o ex-marido, Alexandre Correa, a apresentadora questiona o valor de uma dívida superior a R$ 730 mil cobrada pelo banco Daycoval. Ela alega que não reconhece as assinaturas que constam nos documentos bancários.



Vale ressaltar que Ana chegou a contratar uma especialista para analisar a documentação reforçando a falsificação dos manuscritos. Entretanto, o laudo produzido pela especialista contratada da famosa foi negado pelo banco. A instituição pontuou que apenas um profissional conduzido pela Justiça poderia comprovar a autenticidade das assinaturas.