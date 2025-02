Oruam: fãs reagem a prisão de cantor na Zona Oeste do Rio de Janeiro

A prisão de Mauro Davi, mais conhecido como Oruam, pegou a web de surpresa. Na tarde desta quinta-feira (20), o músico teria ultrapassado uma blitz na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Nas redes sociais, o momento da prisão se alastrou pelas páginas de fofoca. No vídeo, o cantor é cercado por populares que contestam a detenção do famoso. Nos comentários, fãs contestam o motivo do rapaz ser carregado por agentes da Polícia Militar.

"O motivo é pelo fato dele ser filho de um cara que esta preso", pontuou um usuário. "Se não existisse visita íntima ele nem teria nascido", debochou outro. "Mas o povo pegou esse rapaz para Cristo ou ele apronta mesmo?", perguntou mais um.

Oruam é o artista mais tocado na plataforma Spotifay. Dono do hit "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", o jovem de 23 anos, é filho do presidiário Marcinho VP. Recentemente, Mauro foi alvo de um projeto que proíbe o contrato público de artistas que fazem apologia ao crime.

No entanto, o famoso contestou. "Virei pauta política, mas o que vocês não entendem é que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam, mas todos", escreveu ele em seu perfil da rede X, antigo Twitter.