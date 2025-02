BBB25: Thamiris detalha beijo em Aline: "enfiou a língua"

Será que vem um trisal por aí? A festa da líder Eva continua rendendo dentro da casa mais vigiada do Brasil. Aline Patriarca, que tem uma relação amorosa com Diogo Almeida, surpreendeu os participantes, na manhã desta quinta-feira (20). O polêmico beijo tão comentado entre Thamiris, de fato aconteceu.

Após Gracyanne Barbosa explanar o ocorrido para Diogo Hypolito e Vitória Strada, chegou a vez da própria sister confirmar que beijou a policial. Durante um bate-papo com Maike, a irmã de Camilla detalhou a situação.

“Ela [Aline] entrou atrás do bar comigo e enfiou a língua na minha boca", revelou a trancista ainda desacreditada do que aconteceu. Em resposta, Maike levantou a hipotese de um possível trisal no reality. Aline, por sua vez, ainda não comentou sobre o episódio.

Momentos antes, Gracyanne Barbosa havia comentado com Diego e Vitoria sobre o beijo. Entretanto, a musa ficou receosa ao perceber que Thamiris estava preocupada com a repercussão na casa. A dançarina, no entanto, pediu para que Vitória não espalhasse o babado.

Alina se machuca durante festa

Durante a festa, a policial exagerou na bebida, tanto que caiu duas vezes e machucou o pé. Diogo, preocupado, não deixou a sister por nenhum segundo. O ator acompanhou a amada que decidiu ir até o confessionário após sentir fortes dores no pé.