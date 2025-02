Grávida de Taubaté dá primeira entrevista 13 anos após farsa

A grávida que virou um ícone nacional, Maria Verônica, está de volta. Há 13 anos após enganar a Record, a mulher retornou à TV, dessa vez, ela escolheu o SBT para dar uma entrevista com exclusividade. Em conversa com Celso Portiolli, ela comentou sobre as mudanças depois do episódio de 2012.

Antes mesmo que o bate-papo começasse, Maria pontuou que não espera que as pessoas acreditem nela novamente. “Eu não espero que elas acreditem em mim, mas eu espero que elas ouçam aquilo que eu vim para falar. O acreditar ou não acreditar nós temos o livre arbítrio”

Enquanto relembrava a mentira inventada por ela, que culminou o país, e chamou a atenção da imprensa, especialmente a TV Record, Maria Verônica afirmou: “Eu nunca disse a ninguém que eu era uma coitadinha. Perdi a vida, vamos dizer assim. Eu vivi 13 anos no meu silêncio.

Moradora de Taubaté, Maria Verônica dizia que estava grávida de quadrigêmeas. A mulher usava uma barriga gigantesca falsificada. A história chamou a atenção da grande mídia. Verônica chegou a participar de programas de TV, rádio e sair nos jornais.

Entretanto, a farsa foi desvendada após uma entrevista com a apresentadora Chris Flores, que na época comandava o "Hoje em Dia". Ao desconfiar da mulher a famosa pediu para que o repórter da emissora investigasse o caso.

Saiba Mais Mariana Morais BBB25: Thamiris detalha beijo em Aline: "enfiou a língua"

BBB25: Thamiris detalha beijo em Aline: "enfiou a língua" Mariana Morais Oruam: fãs reagem a prisão de cantor na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Oruam: fãs reagem a prisão de cantor na Zona Oeste do Rio de Janeiro Mariana Morais Yudi Tamashiro e Mila Braga lançam novo DVD 'Trono'

Yudi Tamashiro e Mila Braga lançam novo DVD 'Trono' Mariana Morais Oruam é preso na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Oruam é preso na Zona Oeste do Rio de Janeiro Mariana Morais Ana Hickmann rebate perícia que favoreceu Alexandre Correa