Ator faz declarações inusitadas sobre conteúdo adulto em ensaio fotográfico

Celebrando 20 anos de trajetória, o modelo, DJ e ator Bruno Pacheco, de 40 anos, topou o desafio e o convite para protagonizar um ensaio sensual para a "Dyo Magazine". Ele foi fotografado pelas lentes de Daniel Carvalho, nas dependências de um hotel de luxo localizado na icônica Oscar Freire, no bairro Jardins, em São Paulo, e mostrou que continua com tudo. O resultado do trabalho já está disponível.



Vale destacar que, entre um clique e outro, o rapaz foi questionado sobre a possibilidade de ceder aos pedidos de seus admiradores e abrir um perfil em um site de conteúdo adulto. Meio desconcertado, Pacheco contou que não descarta a alternativa ("Quem sabe, né? Vamos ver!"), mas no momento está 100% focado em sua agenda de carnaval. Sobre isso, aliás, adiantou que está preparando um set brasileiríssimo e muito quente para as pistas das maiores festas do país.



Nos últimos meses, o artista, que é queridinho da cena eletrônica, esteve em mais de 25 países e estampou as capas da "Mens Health" e da "Junior", pode ser visto em produções como "Sintonia 4" (Netflix), "Todas as Flores" (Globoplay e Globo), "A Regra do Jogo" (Globo), "Poliana Moça" (SBT), no papel-título da peça "Angel" e no elenco do longa-metragem "Coisa Pública", dirigido por André Borelli.