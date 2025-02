BBB25: Gracyanne e sisters chamam Vitória Strada de ‘egoísta’

O nome de Vitória foi assunto entre as sisters em conversa recente sobre os últimos acontecimentos no bbb25, e as críticas foram diretas. Camilla não poupou palavras: “É egoísta pra caramba.” Gracyanne concordou e afirmou que a sister pensa apenas em si mesma. “Ela não pensou, porque ela é egoísta. Nem pensou que poderia prejudicar outra pessoa.”

Thamiris tentou aliviar a situação, sugerindo que Vitória apenas achou que seu voto não faria diferença. Mas Camilla rebateu: “Ela é a terceira pessoa. Para de achar que ela não pensou!” Para ela, Vitória sabia exatamente o que estava fazendo e só pensou em si mesma quando votou em Delma na última dinâmica.

A relação entre Vitória e as bailarinas também entrou na discussão. Gracyanne comentou que o problema entre elas surgiu porque elas não simpatizaram com Vitória como fizeram com Mateus. Esse distanciamento teria aumentado as tensões dentro da casa.

Camilla também deixou claro que não aceitaria fazer parte do VIP de Vitória caso ela ganhasse a liderança. “Não quero que ela ache que tá tudo bem, tudo zen. Não tá.” Apesar disso, Gracyanne e Thamiris acreditam que recusar o convite seria um erro estratégico.

Mesmo assim, Camilla manteve sua posição, afirmando que Vitória foi "vacilona" e que ela não fingiria que nada aconteceu. “Tinha que se agarrar no que tinha.” Agora, resta saber se a relação entre elas terá uma reviravolta nos próximos dias.