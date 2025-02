BBB25: Aline e Diogo discutem em DR de casal

O clima entre Diogo Almeida e Aline Patriarca azedou (de novo) no BBB25. A sister afirmou que iria dormir em uma cama separada do brother, mas acabou voltando para onde o ator estava e os tiveram uma "DR" na madrugada desta sexta-feira (21).

A discussão começou com um desentendimento sobre o tom de voz. “Você estava falando mais baixo do que está falando agora,” apontou Aline. Diogo se defendeu: “Sim, mas eu não estou gritando com você.” O clima ficou tenso quando Aline sugeriu que ele estava mais preocupado com a aparência do que com a conversa em si.

Diogo tentou justificar sua postura: “Quando você fala ‘abaixa o tom’, parece que eu estou falando alto.” Mas Aline rebateu, explicando que ele realmente havia aumentado a voz, mesmo sem gritar. “Por isso falei ‘abaixa o tom’ nesse sentido e não precisa ficar nessa defensiva comigo.”

A briga tomou outro rumo quando Aline notou que Diogo mudou sua posição na cama. “Meu bem, você tava deitado todo pra mim e eu tava fazendo carinho nas suas costas.” Diogo tentou minimizar: “Mas não tinha nada a ver com isso. Eu estou conversando com você e estou livre na cama.”

Aline não gostou da atitude e lembrou que, antes, ele insistiu para terem essa conversa. “Lembra que você ficou insistindo pra essa conversa e eu falei que não queria falar?” Diogo tentou encerrar o assunto: “Mas eu tô bem como eu tô, tô bem, tô leve, tô curtindo, tô pensando em amanhã…”

No final, mesmo com o atrito, os dois amenizaram o clima. Aline declarou: “E eu quero muito que você esteja bem, porque eu gosto de você.” Diogo concordou: “Eu também.” Agora, fica a dúvida se essa conversa resolverá os atritos ou se a relação entre eles continuará estremecida.