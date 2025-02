BBB25: Camila detona Aline e lamenta mudança da sister

Irmãs detonam Aline no bbb25 - (crédito: Reprodução: Globoplay)

Após uma discussão acalorada, as sisters debateram a força de Aline no jogo. Thamiris defendeu que Aline é forte, mesmo sob pressão do BBB. Camilla rebateu, afirmando que Aline “só dorme” e não age.

O embate expôs opiniões divergentes sobre a postura da sister.

Thamiris afirmou: “Se eles colocarem a Aline no Paredão… Eu, sinceramente, acho Aline muito forte.” Ela destacou que a configuração do jogo pode tirar uma pessoa importante. Camilla questionou: “Mas por que você acha que ela é forte?” e Thamiris respondeu que é porque Aline votou em vários paredões.

Camilla indagou: “Com quem?” enquanto Thamiris ressaltou que a Vitória também voltou e é forte. Ela mencionou que Diego voltou de 2, reforçando a força de outros no jogo. Camilla criticou: “Eu não acho que Aline faz nada, ainda mais que começou a ficar com Diogo.” Em seguida acrescentou que, de resto, Aline “só dorme, é boba, só isso.”

Thamiris rebateu: “Força não é isso. Ela vai construir o BBB? Aline é o BBB.” Disse que sempre há uma pessoa como Aline que incomoda todos na casa e é querida lá fora. Camilla ponderou que isso não garante que ela vença todos os paredões. Ela citou nomes como Guilherme e Delma como exemplo.

Gracyanne elogiou: “Tu é foda, mulher, acorda, quero te ver do jeito que cê tava, você é incrível. ”Disse que a Aline da primeira semana era “pica” e confrontava todos, mas que agora se apagou. Camilla finalizou: “Raçuda ela continua sendo, mas não quer dizer que seja boa como jogadora", completou.