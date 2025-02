BBB25: Gracyanne, Thamiris e Camila acusam Vitória de racismo

O trio formado por Gracyanne Barbosa, Camilla e Thamiris surpreendeu o público, nesta terça-feira (25). Durante um bate-papo no quarto Nordeste, as aliadas debateram sobre os últimos acontecimentos envolvendo o comportamento de Vitória Strada em relação às trancistas.

"Para você não ser racista você tem que ser anti-racista, e tem que ter atitudes assim. Você não tem que ter fala preconceituosa, você tem que saber o seu lugar de fala, tem que saber como vai falar com uma pessoa preta pra você não colocar ela nesse lugar", disparou Thamiris.

Em seguida, Gracyanne pontuou que a sister sempre se policiou em relação à sua forma de falar com Diogo Almeida. "Que é o que você sempre se preocupou com o Diogo. Independente do embate que você tinha com ele, você sempre se preocupou com isso. Ela está se preocupando? Essa conversa já foi dita aqui no quarto várias vezes", disparou a musa fitness.

Vale ressaltar que Vitória e Camilla tiveram um longo desentendimento, no último domingo (23). Após Guilherme confrontar a trancista em relação ao seu o comportamento com a atriz, Camilla e Vitória, que está no Paredão, protagonizaram o maior bate-boca da edição até o momento.

Devido aos últimos acontecimento envolvendo a cozinheira da casa, Camilla foi alvo dos brothers durante o Sincerão, na última segunda-feira (24). A sister levou plaquinha de falsa, decepção, influenciável dentre outros adjetivos.