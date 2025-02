Michelle Bolsonaro é desmascarada por Joice Hasselmann: 'Asquerosa'

Joice Hasselmann gerou polêmica nesta quinta-feira (27) nas redes sociais após criticar duramente Michelle Bolsonaro. A ex-deputada federal além de insultar a ex-primeira dama de asquerosa, falsa e fútil, revelou que a esposa de Jair Messias Bolsonaro ficou devendo uma fortuna para o seu esposo.

"Todo esse personagem que ela apresenta de boa moça, de pessoa fofinha, 'olha eu sou cristã'. As coisas que ela diz, as coisas que saem da boca dela, os palavrões, ela é um horror. Quem vê aquela mulher no palco, em uma igreja orando, acha que ela realmente é uma santa", disparou a jornalista.

Em seguida, Joice contou o motivo de ter se afastado de Michelle. "Eu achei melhor me afastar dela, até porque ela me deu um calote. Eu paguei o avião, o maquiador dela, porque o Bolsonaro não iria querer ele no avião porque o maquiador é gay", disse.

Joice Hasselmann revelou que pode provar o que está falando. "Até hoje o meu marido tem o recibo da passagem e o pagamento do maquiador", apontou ela. E seguiu com os insultos. "Ela é fútil, fica se maquiando o tempo inteiro, viajava com o cartão corporativo", concluiu.

Nas redes sociais, os internautas reagiram às declarações. "Pode ser até verdade, mas odeio quem termina uma amizade e sai falando da outra assim", escreveu um usuário. "Eu acho a Michelle mais perigosa que o Bolsonaro", disparou mais um. "Mas quem compra essa cena dela? Nunca me enganou", comentou outro.