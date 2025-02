Faustão assusta fãs após surgir em cadeira de rodas ao lado de Gusttavo Lima

Um encontro inesperado tomou conta da web, nesta quinta-feira (27). Faustão, que se recupera de duas cirurgias, surgiu em um click ao lado de Gusttavo Lima e Amado Batista. Além dos artistas, o apresentador estava acompanhado da família, inclusive, o filho e apresentador João Guilherme.

No entanto, o que mais chamou a atenção do público foi a forma que o apresentador estava. No registro compartilhado pela esposa, Luciana Cardoso, Fausto Silva surge sentado em uma cadeira de rodas, e com o pé enfaixado.

Nas imagens, além da família e dos artistas, está presente Dody Sirena, o mais novo empresário de Gusttavo Lima. Essa foto tem uma história linda de respeito, emoção e gratidão a esse mestre da televisão chamado Fausto Silva, o gigante Faustão", saudou o empresário.

Celso também relembrou momentos que viveu ao lado de Gusttavo Lima. "Tive a honra de fazer parte dessa primeira participação do talentoso Gusttavo Lima no domingão há muitos anos, quantas histórias e momentos inesquecíveis", escreveu.

Nas redes sociais, fãs de Faustão demonstraram preocupação com o famoso. "Deixem as pessoas envelhecerem em paz", escreveu um usuário. "E ainda diz que vai voltar para as telinhas", comentou outro. "Ao lado de Gusttavo Lim, melhoras", comentou outro.