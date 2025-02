Joana Prado e Vitor Belfort se pronunciam após criticar Carnaval: 'Demônio'

A ex-Feiticeira, Joana Prado e o ex-lutador Vitor Belfort se pronunciaram, nesta quinta-feira (27), após receberem uma enxurrada de críticas nas redes sociais. O casal falou abertamente sobre o que pensa a respeito do Carnaval. As declarações, no entanto, desagradou os foliões.

Em seu perfil do Instagram, Vitor reafirmou as críticas sobre a folia. “É muito bom ouvir as pessoas falarem que a gente era do mundo. Na verdade, isso é um passado. O Carnaval é a maior prática de pecado do mundo", pontuou.

O lutador ainda desabafou sobre cristãos que trazem o Carnaval para dentro das igrejas. "Hoje as igrejas fazem trio-elétrico cristão, Carnaval Gospel… Se você está comemorando algo do mundo dentro da igreja, aquele cara do vídeo mesmo falou (Milton Cunha) você está chamando ancestrais, invocando espíritos dos orixás”, opinou.

Joana, por sua vez, aproveitou o momento para fazer um convite. “Se você não é cristão e se ofendeu, aceite Jesus que não vai se ofender”. Para quem não acompanhou, o casal de famosos separou um momento, nas redes sociais, para pregar o evangelho e falar sobre o que representa o Carnaval.

“O maior inimigo do homem é a própria carne. A vida de um cristão é na palavra, e nunca alimentar a carne. O ego é parte da carne e o Carnaval festeja os desejos de arrepio, envolve muito a cultura da macumba, envolve uma cultura espírita… As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívias, idolatria, feitiçaria, ciúmes, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes. E aí, vai alimentar?”, disse Vitor.

Milton Cunha rebate Joana Prado e Vitor Belfort

Como resposta, Milton Cunha rebateu as declarações de Vitor. “Fique claro: orixá não é demônio. Intolerância religiosa é crime e como em todas as oportunidades só basta o Carnaval chegar para os ditos fiéis mais extremistas, aqueles que só aceitam a sua fé como válida, para que eles corram para insultar, agredir e lançar comentários criminosos de ódio contra a cultura popular."

"Ontem tive o desprazer de ver um vídeo da feiticeira Joana Prado e do lutador Belfort atacando o Carnaval e chamando os orixás de demônio, um ato escancarado de intolerância religiosa”, disparou o carnavalesco.