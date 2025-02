Fábio Assunção surge quase irreconhecível e intriga fãs

Fábio Assunção, de 53 anos, virou assunto na web após ser reconhecido por populares enquanto fumava um cigarro. O ator, que integra o elenco de "Garota do Momento", precisou mudar o visual para interpretar dar vida ao personagem Juliano Alencar, que por sinal, tem sido aplaudido pelo público.

Nas imagens, Fábio aparece encostado em uma pilastra enquanto mexe ao telefone e fuma um cigarro. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a fisionomia do ator. "Lindo, a idade chegou e continua lindo", elogiou um usuário. "O vício do cigarro ele não deixa", disse outro. "As pessoas tem mania de achar que ninguém envelhece, todo mundo envelhece", disse outro.

Fábio, durante uma entrevista, comentou sobre as mudanças que fez em seus hábitos. “Eu fiz uma mudança na minha vida, com alimento mais saudável, que me preenche, que me deixou mais leve. Isso, claro, transformou também a minha mente, deixando ela mais leve, mais produtiva”, disse.

Fábio Assunção tem salário da TV Globo vazado

Recentemente o ator, que está brilhando com o personagem Juliano Alencar, na trama "Garota do Momento", teve o valor que recebe pela atuação vazado. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o artista é o personagem mais bem pago do folhetim.

Segundo a jornalista, Fábio recebe cerca de meio milhão de reais. Vale ressaltar que além da novela das 6, o artista já fez grande sucessos em novelas como: "O Rei do Gado", "Tapas & Beijos" e "Totalmente Demais".

