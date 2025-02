BBB25: Camilla volta a falar mal de Vitória Strada em conversa com irmã

Camilla voltou a falar de Vitória Strada durante um desabafo com a irmã, Thamiris. Enquanto conversava com a trancista, a cozinheira disse temer cair, futuramente, no Paredão e não voltar como a artista, que passou pela berlinda três vezes.

Camilla acredita que o jeito de Vitória Strada tenha favorecido a atriz. "A Vitória foi para 3 Paredões e voltou. Por que você não pode ir e voltar, e ainda ganhar o Líder?", comentou Thamires. "O problema é saber se o público me vê dessa forma. É essa avaliação que me dá medo", respondeu Camilla.

Para consolar a irmã, Thamiris pontuou como se deve agir no jogo. "Nada é fixo no jogo, cada situação acontece e daqui a pouco vem outra e se sobrepõe a ela. [...] É sobre entender o que pode causar certos incômodos e mudar certos posicionamentos", disse.

"Eu tive aquele momento da Vitória, fiquei p*, mas foi meu momento de raiva. Fiquei p* com as situações que eu estava vendo, só que é isso... Vou avaliando as ações da pessoa. Se eu estava errada ou não, mano... Vitória estava desesperada pra não ser mais votada", comentou.

Por fim, a trancista concluiu que não consegue ser como a atriz que tenta agradar a todos. "Eu vejo o desespero da Vitória pra todo mundo gostar dela. Eu não consigo ser assim. Se ela consegue, bom pra ela. Nós duas fomos criadas para ser pé no chão."