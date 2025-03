Gabriel David evita polêmica com Grande Rio e tenta abafar erros da Liesa

Gabriel David usou suas redes sociais para refletir sobre as mudanças no Carnaval do Rio de Janeiro ao longo dos anos. Em seus stories, ele destacou como a Quarta-feira de Cinzas passou a ser marcada por discussões sobre os resultados das escolas de samba, diferentemente do passado, quando os principais temas eram crises financeiras e problemas administrativos.

O presidente da Liesa afirmou que, antigamente, após a apuração, o que mais repercutia na mídia eram assuntos como funcionários sem pagamento e escolas de samba que não prestavam contas. Hoje, segundo ele, a realidade é outra, e as discussões giram em torno da competição, o que considera um avanço.

Gabriel celebrou essa mudança e destacou que o Carnaval vive um momento muito melhor, deixando para trás crises financeiras que afetavam as escolas e a organização do evento. Para ele, é positivo que o grande foco seja a festa e o desempenho das agremiações na avenida.

Herdeiro do jogo do bicho e filho de Anísio Abraão David, presidente de honra da Beija-Flor, Gabriel reforçou sua visão otimista sobre a evolução do Carnaval carioca. Ele acredita que a festa está cada vez mais estruturada e reconhecida.

Em outros stories, o dirigente também apontou melhorias no Carnaval deste ano, como avanços na segurança e na organização do evento, mostrando satisfação com o atual cenário da folia carioca. Vale lembrar que, ele também namora a atriz Giovanna Lancellotti, que é musa da Beija-flor.