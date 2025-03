Patrícia Poeta reage à críticas após sensacionalismo com assassinato

Patrícia Poeta recebeu duras críticas, na manhã desta sexta-feira (7). Após revelar ao vivo para Carlos Souza, pai de Vitória Regina, a identidade do suposto assassino da filha, a comunicadora precisou fechar os comentários do seu perfil no Instagram para amenizar o cancelamento na web.

Durante o programa "Encontro", Patrícia Poeta contou novos desdobramentos do caso envolvendo a jovem encontrada morta em Cajamar, na Grande São Paulo. Em conversa com o senhor Carlos, a comunicadora expôs quem havia supostamente assassinado a garota deixando o pai da vítima perplexo.

Após o ato sensacionalista, o nome de Patrícia Poeta rapidamente repercutiu na web. "Desde que Patrícia Poeta assumiu o Encontro, ela descaracterizou o projeto da Fátima. Esse programa virou um desserviço, um show de horror e sensacionalismo", comentou um usuário.

"Eu não suporto a Patrícia Poeta e o que ela fez passou o limite da falta de profissionalismo. Além de dar a notícia para o pai ao vivo, trouxe uma possível constatação que é crime passional sendo que as investigações ainda estão em andamento", escreveu mais um.

"Patrícia Poeta achou de bom tom avisar ao pai de Vitória sobre as atualizações do caso da filha dele, que horror! isso é dever da polícia e não de uma apresentadora que trata tudo como espetáculo", compartilhou outro usuário. Veja abaixo o vídeo completo.

Desde q Patrícia Poeta assumiu o #Encontro, ela descaracterizou o projeto da Fátima. Esse programa virou um desserviço, um show de horror e sensacionalismo.



Diferente do #MaisVocê, q deixaram o caso da Vitória pro JORNALISTA Cesar Tralli falar, com ética e profissionalismo. pic.twitter.com/LlJhAbrvlA — Isabel Marra (@marra_isabel) March 7, 2025