Cleo corrige repórter e deixa o profissional em saia justa

Torta de climão? Temos! Cleo bem que tentou, mas não conseguiu manter o clima agradável após ser chamada pelo sobrenome "Pires". A atriz, que aposentou o nome artístico em 2017, precisou corrigir o repórter Viny Vieira e informá-lo como realmente gostaria de ser chamada.

Bem simpático e sorridente, o jornalista até soube contornar a gafe. "Cleo Pires ao vivo, sempre simpática", iniciou ele. "Eu sou só Cleo", avisou a beldade deixando um clima tenso no ar durante a transmissão ao vivo para o TV Fama.

Apesar da gafe, o repórter ignorou a situação e levou tudo na brincadeira arrancando sinceras risadas da filha de Gloria Pires. "Fala de novo que eu gosto", brincou ele. "É que eu sou só Cleo", repetiu ela aos risos.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio. "Fica chato ir no insta dela, chamá-la de Cleo Pires?", "Estamos ao vivo com a 'É só Cléo'", "Cleo Pires corrigiu repórter dizendo que seu nome é apenas Cleo! Disse Cleo Pires", "Ela tirou o Pires e agora vai passar a ser chamada de 'Cleo Xícaras'".

Em enrtevista ao youtuber Leo Picon, em 2017, a atriz comentou sobre a mudança no nome sem dar muitos detalhes. "Vocês não devem me conhecer, porque segundo o Leonardo eu sou obsoleta, mas eu sou Cleo Pires. Cleo, no caso, tô tirando o Pires do meu nome", disse.