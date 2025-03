Sônia Abrão detona look de Paolla Oliveira: "pobrinho"

Sônia Abrão resolveu opinar sobre a fantasia de Paolla Oliveira, Rainha de Bateria da vice-campeã do Carnaval 2025 Grande Rio. Durante o seu programa, "A Tarde É Sua!", da Rede TV!, a apresentadora detonou os detalhes contidos na roupa da atriz.

"Eu achei esse traje dela mixuruca, meio pobrinho, simples demais. Funcionou muito na avenida porque ele é iluminado, ele tinha esse diferencial. O enredo falava de lua, lua iluminada, esse conceito na avenida ficou muito bonito. Mas ele não ficava o tempo inteiro aceso e aí ficava meio pobrinho", disparou.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da apresentadora. "Quero ver o dia que a gente vai ver a Sônia falando bem de algo", "Realmente, outros anos ela veio com fantasias lindíssimas", "Menos é mais! Assim como a Lua. A proposta da fantasia acredito que era essa, simples e brilhante".

Vale ressaltar que Paolla Oliveira se despediu do Carnaval, ela desfilou pela última vez este ano. “Escolher entre paixões é muito difícil. Eu escolhi falar em respeito à minha escola, em respeito à Grande Rio, em respeito à comunidade Duque de Caxias e a todas as pessoas que me impulsionaram o tempo todo", disse.

"Infelizmente, eu tenho que me despedir deste posto. Não é triste. Esse posto é lindo demais e vou me despedir, mas nunca do Carnaval ou da Grande Rio. Eu já estive no Carnaval com outros trabalhos, mas esse [‘Vale Tudo’] é um trabalho que eu corri atrás e que vai demandar mais de mim”, disse.