Tom Brady toma decisão milionária para evitar encontro com Gisele Bündchen

Não está fácil para ninguém, nem mesmo para Tom Brady, vizinho de Gisele Bündchen, sua ex-mulher. O ex-jogador de futebol americano, no entanto, tomou uma decisão drástica para evitar possíveis encontros desagradáveis com a modelo e o seu atual namorado, Joaquim Valente.

Tom Brady decidiu colocar a mansão em que reside à venda avaliada em 800 milhões de reais. Segundo fontes próximas ao ex-jogador de futebol americano, Brady estaria incomodado com a situação já que a modelo reside em frente à propriedade da ex, que recentemente deu à luz ao terceiro filho fruto do seu relacionamento com o professor de Jiu-Jítsu.

"Toda vez que ele olha para o mar, ele vê a casa reformada de Gisele e sua vida perfeita com seu galã das artes marciais e seu novo bebê, e isso o deixa desanimado. Ele não aguenta mais", detalhou um informante ao veículo "RadarOline".

E disse mais: "Ele quer vender a casa. Isso o lembra de Gisele. Foi ela quem dominou a reforma, e é o estilo dela, seus toques pessoais. Ele ainda sente a nuance dela em todos os lugares", contou a fonte em detalhes ao portal.

Tom Brady e Gisele Bündchen terminaram a relação em 2022. A modelo possui dois filhos com o atleta, Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12 anos. Além dos dois herdeiros, Bündchen deu à luz ao terceiro filho, dessa vez, fruto do seu relacionamento com Joaquim Valente.