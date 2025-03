Bruna Marquezine deixa repórter sem reação com resposta sobre magreza

Bruna Marquezine teve uma grande repercussão na web após surgir usando um look ousado de Carnaval. Nas redes sociais, a protagonista do filme "Besouro Azul" recebeu duras críticas sobre o seu corpo. No último final de semana, a artista foi abordada e respondeu a respeito do episódio.

"Essa semana viralizou uma foto sua, e você viu uma enxurrada de comentários na internet sobre a sua magreza. Como você lida com isso", questionou um repórter, que estava à paisana em um aeroporto do Rio de Janeiro.

Em resposta, a ex-namorada de João Guilherme afirmou que não acompanha esse tipo de notícia e que não se importa com os críticos da web. "Eu não acompanhei. Não tenho menor interesse em nenhum comentário sobre meu corpo ou de qualquer outra pessoa que não seja de um médico", comentou.

Nas redes sociais, o público elogiou a postura da artista. "Poderia ter ido dormir sem essa! A mulher vindo do Oscar, o cara vai perguntar sobre algo que não tem relevância alguma! Achei foi pouco", "Então eu sou médica e afirmo: você está ótima, maravilhosa", "Maya já disse, rico só gosta de ser magro. Respeitem".



"Eu acho que ela está tão bonitinha, uma graça", "Ela ainda foi elegante com ele", "A mulher voltou do Oscar e ele perguntou sobre isso? Aff, ela ainda foi muito educada, viu", "Depois dessa eu desligava a câmera e iria dormir", "Educação, elegância e um baita fecho! Amei".