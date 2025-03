BBB25: Enquete atualizada dispara e aponta eliminação recorde do Paredão

O 8º Paredão está a todo vapor com as votações. Aline Patriarca, Thamiris e Vinícius correm o risco de deixar o programa na próxima terça-feira (9). No entanto, ao que tudo indica, o público já escolheu quem irá eliminar do reality.

De acordo com a enquete UOL, às 17h desta segunda-feira (10), Thamiris liderava a preferência do voto popular com 60,8%. Em seguida, Aline patriarca com 33,85% dos votos. E por último, longe da zona de perigo, Vinícius, com 5,34% da média.

Para quem não acompanhou como cada um foi parar no tão temido Paredão, vale a pena relembrar. Com o poder para imunizar um dos seus aliados, dona Delma, o Anjo da semana, escolheu o genro, Guilherme, para protegê-lo, e garantir mais uma semana na casa.

Maike, líder da semana, indicou direto para o voto popular Vinícius. Pela casa, Thamiris foi a mais votada. A sister recebeu, inclusive, o voto da sua ex-aliada, Vitória Strada, que deixou Gracyanne Barbosa perplexa com a atitude. "Eu não teria coragem", comentou a musa fitness.

Thamiris, por sua vez, puxou Aline Patriarca. A policial, no entanto, se vingou da trancista e puxou Gracyanne Barbosa. Durante a prova de Bate-Volta, a dançarina levou a melhor e ganhou mais uma semana no jogo.