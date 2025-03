BBB25: Produção brinca e participantes acreditam que Renata está no México

A dinâmica da "Vitrine do Fifi" está dando o que falar. Dentro da casa, os brothers apostam que Renata fez as malas e meteu o pé do Brasil. Após especulações de que a sister estaria no Big Brother do México, a produção não perdeu a oportunidade de fazer umas pegadinhas com o elenco.

Na ausência da bailarina, os confinados foram chamados para a sala. Até o momento, eles não sabem que, na verdade, Renata está no shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Após rumores, João Gabriel acredita que a sister esteja chegando no México. "Eu acho que ela está chegando lá agora, E um mexicano ou uma mexicana deve vir", disse. Reunidos no cômodo, a produção enviou vídeo com imagens de um possível viagem.

No mesmo instante, a casa foi à loucura. As imagens, entretanto, tratavam-se de um merchan. "Ela viajou! Meu Deus, ela viajou! Gente, eu estou nervosa demais! Eu estou rindo de nervoso! Meu Deus! Ela foi para o México?" questionou Vitória Strada.

Vale ressaltar que a sister deve retornar para a casa ainda nesta quinta-feira (13). O programa vai ao ar após "Mania de Você" e deve transmitir ao vivo a Prova do Líder.