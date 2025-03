Neymar Pai paga bolada para tirar vídeo de Neymar com mulheres da mídia

A polêmica envolvendo a suposta ida de Neymar em uma festinha particular, no interior de São Paulo, ganhou novos desdobramentos, nesta sexta-feira (14). Em conversa com o colunista Léo Dias, uma das garotas de programa, que esteve no local, afirmou que dormiu com o atleta.

Ainda de acordo com o jornalista, Neymar pai teria ofertado o valor de R$80 mil para que os vídeos do filho com outras mulheres no evento não fossem divulgados. Em conversa ao vivo no programa Fofocalizando, a modelo Any Awuada contou detalhes de como tudo aconteceu.

Durante a conversa, Léo Dias revelou que Neymar tentou ficar com uma menina, mas o pedido do jogador foi recusado pela jovem. A modelo Any ainda contou que foi levada para o quarto com o jogador junto com mais uma outra garota de programa.

O momento foi gravado e oferecido para o jornalista no valor de R$ 40 mil. Entretanto, Neymar Pai pagou o dobro e conseguiu impedir que o atleta fosse mais uma vez exposto na grande mídia. Vale ressaltar que o famoso vive um relacionamento com Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha do casal.

Para quem não acompanhou, cerca de 10 mulheres chegaram na chácara de Rafa Motta, amigo próximo do atleta, dentro de uma van preta, na última segunda-feira (10). Momentos depois, mais profissionais do sexo desembarcaram no sítio. Neymar teria chegado no local por volta das 22 horas na segunda, e saiu às 10h30 da manhã no dia posterior.