Zé Felipe abre detalhes de momentos na cama com Virginia: "Terremoto"

Zé Felipe abriu o jogo e falou a verdade do que rola entre quatro paredes com Virginia Fonseca. Em um relacionamento sério desde 2020, o músico contou detalhes da relação com a influenciadora. Em entrevista com a Rede TV!, o filho de Leonardo afirmou que acontece um terremoto na hora "H".

No último final de semana, após um amigo íntimo afirmar que "Virginia é realmente narcisista", o músico negou e contou que a apresentadora do programa "Sabadou com Virginia", do SBT, é na verdade masoquista. "Não, ela é masoquista, ela gosta de apanhar! Toda vez é pisada na cabeça e é daquele jeito!", disparou.

Vale lembrar que, recentemente, rumores de que o casal estaria vivendo uma crise tomou conta da web. Vídeos da influenciadora tratando o amado com indiferença começaram a repercutir nas redes sociais. Entretanto, a beldade veio a público e negou ter se separado de Zé Felipe.

No entanto, após serem questionados por um internautas sobre uma possível separação, Zé Felipe revelou que passou um período distante da influenciadora. Como todo casal, os famosos se desentenderam e decidiram ficar cada um no seu canto.

"Essa ninguém sabe. A gente separou, não é, amor?", começou o artista. A apresentadora e empresária concordou movimentando a cabeça. "Ficamos quantos dias largados? Uns seis?", perguntou Zé Felipe. "Foi por aí", revelou Virginia.