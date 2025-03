Neymar é cortado da seleção em meio a polêmica com garotas de programa

A situação para Neymar Jr. está cada vez pior! Após a polêmica envolvendo o jogador e garotas de programa em um sítio, no interior de São Paulo, a CBF anunciou o corte do atleta da Seleção Brasileira. Além de Neymar, Danilo e Ederson também foram descartados.

Por meio de um vídeo divulgado pela confederação, Dorival Jr. explicou o motivo dos atletas serem cortados. O atacante Endrick , o lateral-esquerdo Alex Sandro e o goleiro Lucas Perri foram convocados para preencher as vagas.

"Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da seleção brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City", disse.

"Após as avaliação realizadas, o Departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid", concluiu.

Vale lembrar que Neymar ganhou repercussão na grande mídia após ser acusado de ter passado a noite em um sítio com garotas de programa, na última segunda-feira (10). De acordo com a assessoria do famoso, Neymar não esteve no local.