BBB25! Aline e Renata voltam a bater boca: "desequilibrada"

A formação do nono Paredão no BBB25 gerou várias discussões acaloradas, e uma das mais intensas envolveu Aline e Renata. O embate começou quando Aline acusou Renata e Eva de evitarem conflitos. “Pra mim é estratégia e a de vocês é fugir do embate”, disparou Aline, elevando ainda mais o clima tenso na casa.

A discussão rapidamente ficou mais intensa, com Aline criticando o tom de voz das adversárias. “Vocês tão gritando, tá doendo meu ouvido! Eu tô falando tão educada com vocês, porque tão gritando?”, questionou. Eva rebateu chamando Aline de “mala”, enquanto Renata ironizou: “Ah, ela é tão educada agora”. Aline, sem paciência, provocou: “Tão parecendo duas gralhas no meu ouvido”.

Aline continuou atacando, sugerindo que Renata e Eva estavam nervosas sem motivo. “Tô muito preocupada com a saúde mental de vocês. Eu vim de um Monstro agora e não tô tão estressada quanto vocês”, afirmou. Eva tentou argumentar, mas Aline foi direta: “Vocês criticam e fazem igual. Fala baixo, você tá no meu ouvido”.

O embate piorou ainda mais quando Renata tentou se inserir na conversa entre Aline e Eva. “Eu não quero conversar com você, cê tá atrapalhando minha conversa”, disparou Aline. Renata insistiu em dar sua opinião, mas Aline não quis saber. “Você tá sendo inconveniente. Tá atrapalhando uma conversa que é muito mais produtiva do que olhar pra tua cara. Tá querendo palco, com licença”, soltou.

No auge da discussão, Aline não economizou nas farpas e lançou uma provocação direta para Renata. “Renata, você tem que comer muito arroz e feijão, amor… porque peito, você NÃO TEM”, disparou. Em seguida, ainda a chamou de “saboneteira” e finalizou: “Tem que ter peito, porque você não tem! Tem que sustentar!”. A treta promete ter desdobramentos nos próximos dias.